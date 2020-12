Katowice. Marcin Krupa oburzony. Prezydent miasta zapowiada zgłoszenie do prokuratury

O prawie stuletnich kasztanowcach przy ul. Raciborskiej zrobiło się głośno w październiku, gdy inwestor chciał je wyciąć, ale miasto nie wyraziło na to zgody. W obronie drzew zebrano prawie dwa tysiące podpisów mieszkańców. Władze Katowic wycofały tzw. zgodę właścicielską na wejście w teren. Bez niej wycięcie drzew było niemożliwe. Activ Investment odwołał się od decyzji marszałka (to on prowadził sprawę) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a potem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Obydwie te instytucje podtrzymały decyzję marszałka, który umorzył postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na wycinkę drzew.