Katowice. Dominika została pobita na Mariackiej. Dramatyczny apel matki

Katowice. Brutalne pobicie na Mariackiej

Do pobicia doszło 25 lipca przy ulicy Mariackiej w Katowicach. Zdarzenie zostało udokumentowane na nagraniu, które trafiło następnie do internetu. Widać na nim, jak napastnik wdaje się w kłótnie z parą stojącą przed jednym z pubów. Po chwili mężczyzna podszedł do pary i rzucił się na nią z pięściami. Kobieta otrzymała potężny cios pięścią twarz, przez co straciła przytomność i upadła na bruk.