Katowice. Kilka prokuratur, jeden budynek. Trwa konkurs na koncepcję

9 listopada mija termin składania wniosków o dopuszczenie do konkursu, natomiast do 15 stycznia można składać prace konkursowe w pierwszym etapie, a do 22 marca w drugim. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na koniec marca 2021 r. Pula nagród to 145 tys. zł, gdzie nagroda główna to 50 tys. zł.