Katowice. Fałszywy policjant znów uderzył

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 22 lutego. Jedna z mieszkanek gminy Iłża odebrała telefon od oszustki podającej się za policjantkę. Rozmówczyni poinformowała ją, że jej wnuczka spowodowała śmiertelny wypadek drogowy. Kobieta dodała, że sprawczyni wypadku potrzebuje pieniędzy, aby uniknąć odpowiedzialności za to zdarzenie. Oszustka poleciła seniorce, aby przygotowała wszystkie oszczędności, które posiada w domu. Następnie zapakowała je w karton i czekała na przyjazd kuriera.

Katowice. Oszust wpadł na gorącym uczynku

Fałszywy kurier trafił do policyjnej celi, a następnie doprowadzono go do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut. Za oszustwo grozi mu kara pozbawienia wolności do lat ośmiu. Wobec mężczyzny zastosowano policyjny dozór.