Jaworzno. Udawali policjantów, zatrzymali ich prawdziwi funkcjonariusze

Do zdarzenia doszło we wrześniu. Jak wynikało z relacji zgłaszającej mieszkanki Jaworzna, na jej telefon stacjonarny zadzwoniła nieznana kobieta podająca się za policjantkę. W trakcie rozmowy oszustka poinformował 77-latkę, że pieniądze, które posiada na koncie w banku, są zagrożone. Aby nie utracić zgromadzonych oszczędności, seniorka powinna współpracować i wziąć udział w tajnej operacji, która miała na celu zatrzymanie szajki oszustów bankowych. Dlatego też 77-latka przekonana, że bierze udział w policyjnej akcji, poszła się do banku i przelała 160 tysięcy złotych z na konto wskazane przez oszustów.