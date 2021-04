Katowice. Działali z rozmachem. Ponad 2,3 tys zarzutów dla oszustów internetowych

Śląska policja poinformowała o zamknięciu ponad czteroletniego śledztwa w sprawie oszustw internetowych. Efektem działań mundurowych z komendy miejskiej w Katowicach, prowadzonych w ramach śledztwa Prokuratury Rejonowej Katowice-Wschód, jest materiał dowodowy zgromadzony w blisko 800 tomach akt. Śledczy w sprawie zajęli mienie podejrzanych o wartości prawie 2 mln zł. Podejrzanym grozi do 15 lat więzienia.

- Śledztwo dotyczy nie tylko oszustw internetowych, których podejrzani dopuścili się w okresie od grudnia 2015 r. do grudnia 2017 r. za pośrednictwem internetowych portali aukcyjnych, ale również przejęć wielu kont na portalu aukcyjnym i kont poczty elektronicznej wykorzystywanych później w przestępczym procederze. Podejrzani usłyszeli również zarzut prania brudnych pieniędzy pochodzących z tych wyłudzeń – tłumaczą śledczy.

Katowice. Zakończenie śledztwa wobec oszustów internetowych

Zidentyfikowanie, zatrzymanie i zebranie materiały dowodowego - do tej sprawy włączono akta ponad 1 500 innych postępowań – zajęło policjantom ponad cztery lata.

- Mechanizm przestępstw polegał początkowo na przejmowaniu kont na jednym z portali aukcyjnych i oferowaniu z nich towarów, które nigdy nie docierały do odbiorców. Gdy algorytmy portalu zaczęły coraz częściej blokować te aukcje podejrzewając nieuprawnione przejęcie kont, to podejrzani zaczęli wystawiać swoje oferty sprzedaży na konkurencyjnym portalu na przejętych tam kontach. Następnie (rzekomo dla bezpieczeństwa kupującego) proponowali przeniesienie oferty na pierwszy z portali, gdzie nabywca w wypadku nieotrzymania towaru mógł liczyć na zwrot całości pieniędzy. Następnie przesyłali mu link prowadzący do ich oszukańczej aukcji wystawionej na pierwszym portalu. Osoba zainteresowana zakupem wchodziła wówczas przez ten link na wskazany portal przelewała pieniądze na rachunek wskazany jej przez oszustów – wyjaśniają policjanci.