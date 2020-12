Katowice. Dla poprawy nastroju życzenia ze Spodka

Katowice. Życzenia na fasadzie Spodka

To nie wszystko. - Na fasadzie wyświetlimy życzenia i pokrzepiające przekazy; słowa, które chcielibyśmy, by poprawiły nam nastroje, choć na chwilę – wyjaśnia Stolarz.

Od 10 grudnia poprzez profil Spodka w serwisie społecznościowym Facebook będzie można przesyłać propozycje życzeń do wyświetlenia przed świętami Bożego Narodzenia (23 grudnia) oraz na początku nowego roku (4 stycznia 2021). - Spodek to serce Katowic. Zachęcamy, by właśnie tu podzielić się swoimi dobrymi emocjami – mówi prezes PTWP Event Center.