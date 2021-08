Katowice. Coraz bliżej budowy Centrum Himalaizmu, miasto ogłosi konkurs

Pomimo długotrwałych negocjacji nie doszło do porozumienia z SARP, stąd miasto podjęło decyzję o przeprowadzeniu procedury konkursowej we własnym zakresie. - Ogłoszenie konkursu może nastąpić w pierwszej połowie sierpnia. Nadal zależy nam na głosie ekspertów z Katowic, dlatego do komisji konkursowej zostanie zaproszony przedstawiciel katowickiego SARP-u – poinformował wiceprezydent miasta Bogumił Sobula.