Bielsko-Biała. Konkurs na projekt centrum przesiadkowego rozstrzygnięty. Nie było pierwszej nagrody

Konkurs został ogłoszony w grudniu 2020 roku, prace można było składać do 30 kwietnia. 57 uczestników zgłosiło wnioski o dopuszczenie do konkursu, 51 zostało dopuszczonych, natomiast prace złożyło 11 uczestników, z czego 10 spełniło warunki co do kompletu prac projektowych.