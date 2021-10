Katowice. Brała pieniądze za delegacje, nigdzie nie wyjeżdżała

Katowice. Śledczy zarzucają prezesce rozliczenie fikcyjnych delegacji

Śledczy zabezpieczyli oryginały dokumentacji związanej z rozliczeniem wyjazdów służbowych i inne niezbędne dokumenty, przesłuchali świadków, przeprowadzili analizy i oględziny zabezpieczonej dokumentacji oraz dokonali ustaleń co do stanu faktycznego. Zdecydowana większość podmiotów współpracujących ze szpitalem nie potwierdziła, we wskazanych im datach, osobistych wizyt podejrzanej w ich siedzibach. - Na podstawie zebranego materiału dowodowego zakwestionowano 42 wyjazdy na trasach wykazanych po kraju, gdzie łączne odległości wynosiły ponad 14 tys. km – podała śląska policja.