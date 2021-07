Katowice. Biegacze na ulicach, będą utrudnienia

Z powodu biegu zostaną wyłączone z ruchu niektóre ulice. Wszystkie drogi otwierane będą po przebiegnięciu ostatnich biegaczy tak szybko, jak tylko będzie to możliwe ze względów bezpieczeństwa. Ulice, które zostaną zamknięte: w godz. 15:00 – 17:15: Al. Korfantego (od ul. Moniuszki do Ronda Gen. Ziętka), w godz. 16:00 – 17:15: Aleja Roździeńskiego od ulicy Dudy-Gracza do Ronda Gen. Ziętka – Rondo Gen. Ziętka – Chorzowska (nitka północna w kierunku Chorzowa, od Ronda do ul. Ściegiennego), ulica Ściegiennego, ulica Krzyżowa, ulica Bukowa i ulica Złota (od ul. Bukowej do ul. Sportowej).