Katowice. Będzie łatwiej przejechać, na tym kłopoty się nie kończą

Droga nr 86 to jedna z kluczowych arterii w regionie, prowadząca z Katowic w stronę Tychów i Bielska-Białej. Trwająca od kwietnia 2019 r. rozbudowa jej węzła z drogą krajową nr 81 w Giszowcu powoduje duże utrudnienia. Już niedługo kierowcy powinni jednak odczuć poprawę. Do końca wakacji oddany do ruchu zostanie 700-metrowy odcinek jezdni zachodniej DK86 (ul. Pszczyńskiej) w stronę Tychów - od wiaduktu nad ulicą Kolistą do skrzyżowania z ulicą Górniczego Stanu.