Jaworzno. Obwodnica Byczyny, droga nad osiedlem

Drogowcy wyliczyli, że dziennie drogą przez Byczynę przejeżdża średnio ok. 15-17 tys. samochodów, z czego ok. 80 proc. to ruch tranzytowy. - Dzięki tej inwestycji będzie ewidentnie bezpieczniej, bo wraz z estakadą zostanie przebudowany dotychczasowy ślad drogi, a to rozwiązanie daje nadzieję, że ruch w centrum osiedla zostanie uspokojony – informuje Urząd Miasta w Jaworznie.