Jaworzno. Będzie więcej prądu. Otwarto nowy blok energetyczny

Pierwotnie zakładano, że blok będzie oddany do użytku w lutym tego roku, później termin przesunięto na lipiec, a następnie na połowę listopada. Poprzedni termin nie został dotrzymany, ponieważ w ostatniej fazie testów doszło do awarii - uszkodzenia jednego z elementów kotła. W nowym terminie blok udało się oddać do eksploatacji. Wytwarzana tu energia będzie dla około 2,5 mln odbiorców z południa Polski. Już w sierpniu blok został z powodzeniem zsynchronizowany z krajową siecią elektroenergetyczną.