Chciał wykorzystać 14-latkę. Przejechał pół Polski i przyszedł do jej szkoły

Mężczyzna przejechał setki kilometrów do 14-latki. Przyszedł nawet do niej do szkoły. Wcześniej w trakcie korespondencji internetowej prezentował nastolatce treści pornograficzne. Policji udało się go zatrzymać. Trafił na trzy miesiące do aresztu.

Nidzica. 20-latek chciał wykorzystać 14-latkę. Przyszedł do niej do szkoły (East News)