Jastrzębie Zdrój. Zatrzymani za narkotyki, na sumieniu mieli znacznie więcej

Kryminalni z jastrzębskiej komendy zatrzymali 36-latkę, która od dłuższego czasu handlowała narkotykami. Nie dość, że kobieta sprzedawała substancje psychoaktywne, to jeszcze wiele razy groziła dłużnikom pozbawieniem życia, by zmusić ich do oddania pieniędzy za narkotyki.