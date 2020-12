Jastrzębie Zdrój. Zaatakował ekspedientkę, pomoc przyszła z nieoczekiwanej strony

Do zdarzenia doszło 3 grudnia w jednym ze sklepów w centrum Jastrzębia Zdroju. Jak ustalili śledczy mężczyzna wszedł do sklepu i widząc, że jest obserwowany przez sprzedawczynię, postanowił ją zastraszyć. Podszedł do niej i grożąc jej, zażądał alkoholu oraz pieniędzy z kasy. Napad się nie udał, bo w obronie ekspedientki stanął znajomy agresora, który akurat znajdował się w sklepie. Zdołał przekonać kolegę, by odpuścił. Po zdarzeniu obaj uciekli.