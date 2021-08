Jastrzębie-Zdrój. Rajd 14-latka, chciał się poczuć jak w "Szybkich i wściekłych"

Do zdarzenia doszło około godziny 19.00 w czwartek, 19 sierpnia. - Policjanci z drogówki na ulicy Ranoszka w Jastrzębiu-zdroju zauważyli motorowerzystę, który na widok radiowozu przyspieszył. Kierujący i jego pasażer cały czas oglądali się za siebie, sprawdzając czy nie jadą za nimi policjanci. - Mundurowi podjęli próbę zatrzymania kierującego motorowerem. Włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe, dając znać kierującemu do zatrzymania się Motorowerzysta nie zwolnił i rozpoczął ucieczkę. W jej trakcie popełnił wiele wykroczeń oraz stworzył zagrożenie dla innych uczestników ruchu, w tym pieszych, gdy jechał po chodniku oraz rowerzystów, którzy zmuszeni byli zjeżdżać z drogi rowerowej do rowu – opisują pościg policjanci.