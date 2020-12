Jastrzębie Zdrój. Potrącił pieszą i uciekł z miejsca zdarzenia. Został aresztowany na trzy miesiące

Jak poinformowała w poniedziałek jastrzębska policja do zdarzenia doszło 22 grudnia około godziny 17.15 na ulicy Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju. Jak wynika ze wstępnych ustaleń 77-letnia mieszkanka Jastrzębia Zdroju została potrącona przez kierującego busem. Niestety, kierowca nie zatrzymał się na miejscu wypadku, by udzielić rannej pomocy i odjechał z miejsca zdarzenia. 77-latka przewieziona została do szpitala. Lekarze ocenili jej stan jako bardzo ciężki.