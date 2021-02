Jastrzębie Zdrój. Palił w miejscu publicznym, trafił za kratki

Policjanci patrolując ulicę Podhalańską w Jastrzębiu Zdroju zauważyli mężczyznę, który będąc na dworcu autobusowym palił papierosa. Funkcjonariusze wylegitymowali 45-latka. Podczas rozmowy jastrzębianin zachowywał się nerwowo, co wzbudziło czujność policjantów. Sprawdzili go w policyjnej bazie danych. Okazało się, że jest poszukiwany do ustalenia miejsca pobytu oraz celem odbycia kary w zakładzie karnym za nieuiszczoną grzywnę.