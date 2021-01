Jastrzębie Zdrój. Desperacki krok, uciekał maluchem przed policją

Policjanci z wydziału ruchu drogowego komendy w Jastrzębiu Zdroju w poniedziałek (11 stycznia) chcieli zatrzymać do kontroli kierującego fiatem 126p. Kierowca na ulicy Pszczyńskiej z ulicą Grodzką nie zastosował się bowiem do znaku pionowego C-8 (nakaz jazdy w prawo lub lewo) i pojechał na wprost w ulicę Stodoły. Mimo że policjanci używali sygnałów dźwiękowych i świetlnych, kierowca nie zamierzał się zatrzymać. Jechał całą szerokością jezdni, nie dając się wyprzedzić. Policjantom udało się wyprzedzić go, zajechać drogę i zmusić do zatrzymania dopiero po przejechaniu kilkuset metrów.