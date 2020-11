Gliwice. Większa dotacja do zmiany ogrzewania. Duży przeskok od nowego roku

Kto może ubiegać się o dotację z miasta? Osoba, która poniosła koszt związany ze zmianą ogrzewania na ekologiczne; warunek: jej mieszkanie nie było wcześniej dotowane, ale jest wyjątek. Możliwe jest powtórne przyznanie dotacji w sytuacji gdy pierwsza dotacja przyznana była do kotła węglowego obecnie nie spełniającego wymogów śląskiej uchwały antysmogowej i przy zastąpieniu go ogrzewaniem innym niż węglowe.

Gliwice. Dotacja na wymianę źródeł ogrzewania. Ile oferuje miasto

Można pozostawić kominek, ale pod warunkiem, że znajduje się on w budynku jednorodzinnym lub w niskim budynku wielorodzinnym oraz pod warunkiem, że urządzenie to służy do ogrzania tylko jednego pomieszczenia i nie posiada wodnej lub powietrznej instalacji rozprowadzenia ciepła do pozostałych pomieszczeń.