Bielsko-Biała. Dobra wiadomość dla pacjentów, pogotowie ma nowy ambulans

Karetka w Bielsku Białej z najwyższej półki

- Na wyposażeniu ma defibrylatory, urządzenia do kompresacji klatki piersiowej oraz respirator, który można zastosować również w przypadku dziecka mającego powyżej pół roku. Nie wszystkie respiratory spełniają takie wymogi – powiedział szef pogotowia. - Same nosze bariatryczne, przystosowane do transportu cięższych chorych kosztują ok. 150 tys. zł. Stąd tak wysoka wartość zakupu – dodał.