Gliwice. Targowisko do remontu

Gliwice. Będzie remont targowiska

- Przez lata niewiele się tutaj zmieniało i obecnie targowisko przypomina bardziej relikt minionej epoki niż plac handlowy w nowoczesnym mieście. To ma się zmienić. Przygotowania do kompleksowej modernizacji już się rozpoczęły – tłumaczą urzędnicy gliwickiego magistratu. - W pierwszej kolejności MZUK zadbał o bezpieczny i bezproblemowy dostęp handlowców do wody i energii elektrycznej. Instalację elektryczną wymieniono w całości, usunięto także awarie sieci wodociągowej. Na niewielkim fragmencie placu przeprowadzono prace porządkowo-rozbiórkowe – dodają.