Gliwice. Nowa atrakcja dla najmłodszych

Gliwice. Nowy wodny plac zabaw

Woda na placu zabaw będzie utrzymywana w temperaturze 26 st. C. Przy maksymalnym obciążeniu, basen każdego dnia będzie uzupełniany 12 m3 świeżej wody. Podstawą prawidłowej cyrkulacji wody będzie tzw. system zamkniętego obiegu z czynnym przelewem. Woda z placu będzie uzdatniana fizyczne i chemiczne – będzie filtrowana i dezynfekowana. Z niecek brodzikowych trafi do zbiornika wyrównawczego poprzez fińskie rynny przelewowe. Ze zbiornika zasysana będzie pompami cyrkulacyjno-obiegowymi poprzez filtr wstępny, filtry ciśnieniowe, multifalową lampę UV i wymiennik basenowy. Do wody przed filtrami będzie dozowany koagulant, który poprawi parametry filtracji i środek do dezynfekcji wody.