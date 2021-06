Bielsko-Biała. Nowy plac zabaw, przyjazny dla dzieci i rodziców

Bielsko-Biała. Nowy plac zabaw dla przedszkolaków

Zrealizowana inwestycja w budżecie obywatelskim widniała pod nazwą: „W zdrowym ciele, zdrowy duch. Tworzymy przestrzeń do kreatywnego i wszechstronnego rozwoju dzieci i ułatwiamy dostęp rodziców do placówki”. Za 125 tysięcy złotych zagospodarowano przestrzeń w ogrodzie przedszkolnym, dzięki czemu powstało miejsce do bezpiecznej i kreatywnej zabawy: dwa place zabaw, piaskownica, a także ścieżki z bruku wzdłuż budynku i kilka miejsc parkingowych. Wykonana została również brama od frontu budynku, a drugą bramę przesunięto.