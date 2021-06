Gliwice. Niech marzenie się spełni. Rusza gliwicka akcja promująca szczepienia przeciw Covid-19

– Zapisałem na szczepienie moją córkę, z pełną odpowiedzialnością i przekonaniem, że to najlepszy sposób na zakończenie tego pandemicznego koszmaru. Gdy jeszcze rok temu nie wiedzieliśmy, w jakim kierunku to wszystko pójdzie, marzyliśmy o szczepieniach, które pomogą nam wrócić do normalności. Niech to marzenie teraz się spełni. Działajmy wspólnie i promujmy akcję Szczepienie w Gliwicach – przekonuje Przemysław Gliklich, prezes Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach.