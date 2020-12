Gliwice. Nie na szpitalnym łóżku, a samochodem…wprost na blok operacyjny

Gdy je tylko zobaczyli, na ich twarzach od razu pojawił się uśmiech. I o to właśnie chodziło – by choć przez chwilę zapomnieć o stresie, który towarzyszy przed operacją. Od teraz chore maluchy będą mogły same dotrzeć na blok, prowadząc niezwykły pojazd.

”Bezpieczne oddziały dziecięce pełne kolorów” to inicjatywa wspierająca chirurgię dziecięcą oraz pediatrię w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach. Chodzi o to, by pobyt małego pacjenta wraz z opiekunem był jak najmniej traumatyczny i przynosił jak najmniej złych wspomnień. Stało się to możliwe dzięki wsparciu Fundacji JSW.