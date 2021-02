Gliwice. Ne dają się pandemii i biją rekordy w ilości operacji laparoskopowych

- To wielka szansa dla pacjentów zmagających się m.in. z rakiem prostaty. Przeprowadzamy także skutecznie coraz więcej laparoskopowych operacji usunięcia guza nerki, także takich, gdy udaje się ocalić sam narząd. Nigdy przecież nie wiemy, co będzie z drugą nerką, więc jest to dla chorego niewątpliwie sprawa kluczowa – podkreślił doktor Andrzej Kupilas.

Gliwice. Korzyści z operacji laparoskopowych

Operacje laparoskopowe, czyli wykonywane przy pomocy narzędzi wprowadzanych do ciała pacjenta przez niewielkie nacięcia, to wiele korzyści dla chorego, bo czas hospitalizacji jest znacznie krótszy, zabieg mniej inwazyjny, chory szybciej wraca do domu i do aktywności zawodowej, jest w lepszym stanie ogólnym, a utrata krwi jest mniejsza. Dla pacjentów istotne jest także to, że techniki małoinwazyjne to mniejsze ryzyko powikłań i zdecydowanie mniejszy stres.