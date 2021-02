Radom. Kobieta oskarża szpital o przyczynienie się do śmierci jej matki

Córka zmarłej pacjentki złożyła do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu. Kobieta twierdzi, że jej matka zaraziła się w placówce koronawirusem, co ostatecznie doprowadziło do jej zgonu.

Radom. Kobieta oskarża szpital o przyczynienie się do śmierci jej matki Źródło: Agencja Gazeta , Fot: Andrzej Michalik