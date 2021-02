Koronawirus. Dramatyczna sytuacja w Radomiu. Działa tylko jeden SOR

Radomscy lekarze alarmują, że sytuacja w drugim co do wielkości mieście Mazowsza jest dramatyczna. Obecnie działa tam tylko jeden SOR, ponieważ drugi szpital w Radomiu wyznaczony został do przyjmowania pacjentów zakażonych koronawirusem.

Share

Koronawirus. Dramatyczna sytuacja w Radomiu. Działa tylko jeden SOR Źródło: Jacek SzydÅ‚owski / Forum , Fot: RM, Jacek SzydÅ‚owski / Forum