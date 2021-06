Gliwice. Nastolatkowie, teraz kolej na was – ruszają szczepienia

Wszystko po to, by móc wreszcie wrócić do normalności. Gdy jesienią zeszłego roku młodzież wróciła do szkół, liczne zakażenia koronawirusem a nawet zgody wśród kadry nauczycielskiej, spowodowały że nauka stała się zdalna. Młodzież w tym roku szkolnym spędziła na zajęciach stacjonarnych zaledwie kilkanaście tygodni.