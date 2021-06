Gliwice. Najpierw kaktusy, potem remont

Gliwice. Wystawa kaktusów

Dobrą okazją, by zajrzeć do Palmiarni przed remontem będzie wystawa kaktusów. Te kłujące piękności zamieszkują kontynenty Nowego Świata. Są wyjątkowo odporne, piękne, mają różne kształty i barwy. – Jak co roku zapraszamy wszystkich gliwiczan oraz osoby, które interesują się egzotycznym roślinami do odwiedzenia pawilonów Palmiarni. Na wystawie, oprócz możliwości podziwiania przepięknych roślin, będzie można wzbogacić swoją prywatną kolekcję o sukulenty zakupione na kiermaszu. Odbędzie się on pod koniec wystawy, w piątek, sobotę i niedzielę – mówi Marzena Sosnowska, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach.