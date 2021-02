Gliwice. Muzeum znów działa. Zwiedzanie jest bezpłatne

Gliwice. Wystawy w Muzeum w Gliwicach zwiedzisz za darmo

- Bardzo się cieszymy, że w progach muzeum znów pojawią się zwiedzający. Z naszą publicznością w ostatnich miesiącach pozostawaliśmy w stałym kontakcie on-line, organizując wykłady, zajęcia edukacyjne czy wernisaże, jednak Muzeum nie da się sprowadzić tylko do przekazywanej treści, bez względu na to, w jak atrakcyjną formę jest opakowana. Muzeum to także miejsce. Miejsce, z którym zarówno nasza publiczność, jak i my jesteśmy związani - deklaruje Grzegorz Krawczyk, dyrektor Muzeum w Gliwicach.