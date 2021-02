Gliwice. Dobre wieści dla rowerzystów. Będą nowe trasy

Około 37 km tras dla rowerów ma powstać w Gliwicach do 2022 r. – poinformował magistrat. Obecnie w mieście jest ponad 120 km takich tras.

Jak podkreślili urzędnicy w ubiegłym roku lokalna infrastruktura przyjazna rowerzystom rozrosła się: wybudowano 7,72 km nowych dróg dla rowerów i ciągów pieszo-rowerowych i 7,5 km nowych dróg technicznych dla rowerów i maszyn rolniczych, ponadto wyremontowano około 1,25 km dróg dla rowerów i ciągów pieszo-rowerowych.

Postawiono też 102 nowe stojaki rowerowe, w tym 14 zadaszonych, a także 4 nowe stacje naprawcze. Zniesiono zakaz ruchu rowerowego na Rynku i w Parku Chrobrego, powstał też pas kontraruchu na ul. Floriańskiej.

Obecnie rowerzyści mogą na terenie Gliwic korzystać z ponad 120 km tras; w sumie do końca 2022 r. ma przybyć kolejnych ok. 37 km.

W tym roku powinien być gotowy m.in. ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Kujawskiej, Jana Pawła II i Nowy Świat, kontynuowany będzie też remont alei Sikornik. Etapowo będzie realizowana budowa ciągu pieszo-rowerowego w śladzie tzw. Noworybnickiej (od ul. Nowy Świat do Toruńskiej). Dotychczas opracowano dokumentację ciągu pieszo-rowerowego równoległego do ul. Rybnickiej od ul. Toruńskiej do obwodnicy.

Do końca 2022 r. ma powstać odcinek zachodniej obwodnicy miasta od ul. Sowińskiego do ul. Daszyńskiego, wraz z drogami technicznymi, którymi będą mogli poruszać się rowerzyści oraz ciąg pieszo-rowerowy od ul. Jagiellońskiej do ul. Błogosławionego Czesława.

Gliwice. Nowe inwestycje w ścieżki rowerowe

Trwają przygotowania do budowy kolejnego odcinka trasy rowerowejłączącej Centrum z Sośnicą. Jeśli procedura przetargowa przebiegnie sprawnie, mógłby on zostać oddany do użytku jeszcze w tym roku.

Również w tym roku powinna też zostać wykonana dokumentacja zagospodarowania terenu przy projektowanym przystanku kolejowym Gliwice Kopernik (rejon ul. Perseusza) z przystosowaniem go do potrzeb rowerzystów. Przy przystanku powstaną m.in. parkingi rowerowei stacja napraw rowerów.

Opracowywane są projekty tzw. ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ul. Strzelców Bytomskich (od ul. Narutowicza do ul. Jachtowej) wzdłuż ul. Toszeckiej (od ul. Wakacyjnej do zjazdu do McDonald's) oraz wzdłuż ul. Chorzowskiej (od skrzyżowania z ulicami Zabrską, Poniatowskiego i Dąbrowskiego do skrzyżowania z łącznicą DK88 i ul. Knurowską w Zabrzu).

W trakcie opracowania jest także projekt ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Kłodnicy od ul. Orlickiego do Staromiejskiej. Ponadto powstaje koncepcja budowy odcinka od ul. Nowy Świat do ul. Kochanowskiego. W planach jest modernizacja nawierzchni szlaku rowerowego w rejonie Lasu Łabędzkiego, od ul. Granicznej do Bażanciej – miasto jest w trakcie pozyskiwania praw do dysponowania gruntami.

Wkrótce miasto zamierza rozpocząć projektowanie odcinka trasy rowerowej w śladzie dawnej kolejki wąskotorowejdo Rud Raciborskich, od ul. Łanowej do ul. Knurowskiej (ok. 1,6 km). Trwa również analiza możliwości budowy trasy rowerowej w śladzie kolejki od ul. Kujawskiej do Robotniczej

Do końca 2022 r. powinna być gotowa dokumentacja skrzyżowania ulic: Staromiejskiej, Strzelców Bytomskich i Głównej, przy którym również powstanie ścieżka rowerowa,

