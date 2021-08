Gliwice. Dlaczego zginął Haniok? W muzeum o II wojnie światowej

Zajęcia dla uczniów klas IV-VIII i szkół ponadpodstawowych będą się odbywać na platformie ZOOM oraz stacjonarnie. Tematy zajęć do wyboru to: "Franz Honiok. Pierwsza ofiara II wojny światowej" oraz "Wkroczenie Sowietów do Lwowa we wspomnieniach Karoliny Lanckorońskiej". W miejscu historycznych wydarzeń sprzed 82 lat – w Radiostacji – od 7 do 24 września zaplanowano zajęcia pt. "Prowokacja gliwicka 1939 - geneza-przebieg-skutki".