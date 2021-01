Gliwice. Był nieuchwytny od kilku tygodni, wreszcie szczęście się od niego odwróciło

Mieszkańcy osiedla Sikornik w Gliwicach od dłuższego czasu zgłaszali włamania do piwnic i kradzieże. Mężczyzna, przez nikogo niezauważany, dostawał się do klatek schodowych i następnie piwnic, skąd kradł między innymi rowery. Złodziej był nieuchwytny. Szczęście opuściło go 21 stycznia. Dzięki anonimowej informacji o człowieku wewnątrz jednej z niezamieszkanych posesji stróże prawa namierzyli złodzieja. We wskazany rejon od razu pojechały patrole z I komisariatu w Gliwicach. Wewnątrz niezamieszkanego domu przy ul. Jaskółczej, stróże prawa zatrzymali 34-letniego gliwiczanina. Miał już przygotowane do wyniesienia łupy wartości ok. 800 złotych. Jak ustalono, dostał się do budynku po wyłamaniu kłódki zabezpieczającej bramę, a potem - okienka piwnicznego.