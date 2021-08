Dramatyczny telefon matki na policję. Jechała z synkiem na przeszczep serca

Do dyżurnego policji w Gliwicach dodzwoniła się mama 10-letniego chłopca. Utknęła w korku na autostradzie A4 w Gliwicach, a w aucie znajdował się jej syn, który musiał dotrzeć do szpitala w Zabrzu na przeszczep serca. Dyżurny, aby pomóc matce dotrzeć z 10-latkiem do szpitala podjął szereg skoordynowanych działań. Na miejsce wysłał patrol, jednocześnie skontaktował się z obsługą bramek w Kleszczowie i poinformował o konieczności przepuszczenia pojazdu pasem awaryjnym. W trakcie, gdy na bramkach w Kleszczowie oczekiwał już patrol, o nietypowej sytuacji dyżurny powiadomił również policjantów z Zabrza, którzy również przygotowali się do pilotażu pojazdu na ich terenie. Zabrzańscy policjanci oczekiwali na eskortowany pojazd na wysokości Maciejowa, skąd poprowadzi pilotaż wprost do szpitala. Po tym, jak zaniepokojona mama 10-latka zjechała z autostrady i minęła bramki, została przejęta przez gliwickich policjantów i bezpiecznie poprowadzona do Zabrza, gdzie pilotaż poprowadzili zabrzańscy stróże prawa. 10-latek wraz z mamą szybko i bezpiecznie został odeskortowany do szpitala, gdzie czekał na niego personel.