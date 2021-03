Dąbrowa Górnicza. Zatrzymany za podpalenie, odpowie też za oblanie wrzątkiem kobiety

Kryminalni rozpoczęli poszukiwania podpalacza. Ustalili, że za pożarem stał 36-latek. W trakcie jego sprawdzania, okazało się, że mężczyzna ma na swoim koncie sporo innych przestępstw i ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości. - Oprócz podpalenia, odpowie również za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu właścicielki mieszkania, do którego doszło w lipcu ubiegłego roku. Wtedy to oblał on wrzątkiem kobietę, przez co doznała stałego okaleczenia – poinformowali policjanci z Dąbrowy Górniczej.