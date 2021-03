Orzysz. Areszt dla pary za znęcanie się nad dziećmi. Dziewczynka walczy o życie

Nieprzytomna dziewczynka trafiła do szpitala . Tam stwierdzono u dziecka m.in. krwiak podtwardówkowy, co zagrażało bezpośrednio jej życiu. Jak dodaje prokurator Stodolny, jej stan jest ciężki.

Para nie przyznaje się do winy. Emilii R. grozi do 10 lat więzienia, Tomaszowi M. - co najmniej 3 lata więzienia. Co więcej, mężczyzna był poszukiwany listem gończym przez Sąd Rejonowy w Cieszynie. Miał bowiem do odbycia karę 6 miesięcy pozbawienia wolności za składanie fałszywych zeznań.