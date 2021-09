Dąbrowa Górnicza. Uwaga kierowcy. Kolejne utrudnienia w centrum miasta

Budowa centrum przesiadkowego przy kolejowej stacji w centrum i przebudowa układu drogowego to jedna z kluczowych miejskich inwestycji. Prace ruszyły w październiku 2020 r. i mają się zakończyć do końca marca 2023 r. W jej ramach powstaną: parkingi po obu stronach torów – przy ul. Kościuszki i Limanowskiego – łącznie na 375 miejsc; tunel drogowy łączący te ulice; przejście podziemne prowadzące do parkingów i peronów; centrum przesiadkowe, do którego dojeżdżać będą autobusy; droga łącząca ul. Sobieskiego z ul. Kościuszki i ul. Kolejową; droga łącząca ul. Limanowskiego i ul. Robotniczą; tunel pieszo-rowerowy w miejscu przejazdu przy ul. Konopnickiej, który zostanie zlikwidowany. W ramach prac przebudowane będą także perony i tory przy stacji.