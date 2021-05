Dąbrowa Górnicza. Będą miejsca pracy. Koreańczycy rozbudują fabrykę

Dąbrowa Górnicza. docelowo praca dla 1000 osób

To kolejny etap inwestycji tej firmy w Dąbrowie Górniczej. W 2019 r. spółka zakupiła, również w Tucznawie, blisko 26 ha pod budowę zakładu. Produkcja w nim ma rozpocząć się w drugim półroczu 2021 r. Na tym etapie koncern zamierza zatrudnić ok. 300 osób. Docelowo we wszystkich fabrykach pracę może znaleźć ok. 1000 osób.