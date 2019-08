Hybryda mniej truje niż elektryk? Tak twierdzą brytyjscy naukowcy

Samochody hybrydowe są 14 razy skuteczniejsze od elektrycznych jeśli chodzi o redukcję emisji dwutlenku węgla – wylicza niezależny brytyjski ośrodek badawczy Emission Analytics. I argumentuje, że przy obecnych problemach z zaopatrzeniem w akumulatory, tego rodzaju auta są lepszym wyborem.

Globalna produkcja akumulatorów do samochodów elektrycznych jest w tej chwili stosunkowo niewielka i kosztowna. Dopóki to się nie zmieni Emission Analytics zachęca do szukania innych rozwiązań. Cel? Maksymalna redukcja CO2.