Dąbrowa Górnicza. Nie stronił od kieliszka i kierownicy, "odpocznie" w więzieniu

Dodajmy, że zgodnie z polskim prawem wyróżnia się dwa stany po spożyciu alkoholu: wskazujący na spożycie alkoholu, gdy jego zawartość we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila lub od 0,1 mg do 0,25 mg w jednym dm sześciennym wydychanego powietrza oraz nietrzeźwości, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila lub gdy zawartość alkoholu w jednym dm sześciennym wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg