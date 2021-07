Dąbrowa Górnicza. Najpierw pobił, potem chciał pieniądze

Decyzją sądu 24-latek trafił do aresztu. Śledczy z komendy miejskiej zgromadzili materiał dowodowy, na podstawie którego mieszkaniec Dąbrowy Górniczej usłyszał zarzut naruszenia narządów ciała, pobicia przy pomocy niebezpiecznego narzędzia oraz usiłowania wymuszenia rozbójniczego, jak również posiadania narkotyków. Sprawca został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Wkrótce stanie przed obliczem sądu. Przestępstwa to zagrożone jest karą do 10 lat więzienia.