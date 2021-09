Dąbrowa Górnicza. Kolejny zakazy nie powstrzymały go od prowadzenia samochodu, teraz odpocznie

Policjanci w Kobiórze zatrzymali do kontroli z kolei 30-letniego mieszkańca Bytomia, który drogą krajową numer 1 w Kobiórze jechał samochodem osobowym z prędkością 172 km/h. Na tym odcinku obowiązuje ograniczenie do 70 km/h. Podczas kontroli okazało się, że pirat drogowy nie miał uprawnień do kierowania pojazdami. Na mężczyznę policjanci nałożyli mandat karny w wysokości tysiąca złotych.