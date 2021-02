Dąbrowa Górnicza. Będzie praca. Nowy inwestor w mieście

– Nasz inwestor, międzynarodowy producent kawy, Instanta rozwija skrzydła z KSSE. Przedsiębiorca działa już w Żorach, a teraz w drodze przetargu na sprzedaż działki, firma kupuje teren o powierzchni blisko 5,5 ha pod budowę nowego zakładu na terenie KSSE w Dąbrowie Górniczej Tucznawie. Wartość inwestycji to 55 mln zł – mówi dr Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dąbrowa Górnicza. Pierwszy inwestor z branży spożywczej w Tuczawie

– Instanta to pierwszy inwestor z branży spożywczej, który zbuduje swój zakład na terenie KSSE w Tucznawie. To najlepszy dowód na to, że zespół współpracujący z inwestorami oraz tereny inwestycyjne w Tucznawie są gotowe na każde wyzwanie, bez względu na branżę – uważa Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.