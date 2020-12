Dąbrowa Górnicza. Nowy inwestor z Niemiec. Będzie praca

Strefa inwestycyjna KSSE w Tucznawie cały czas się rozwija i przyciąga inwestorów stosujących najnowsze technologie produkcyjne. Convert PL będzie piątą spółką, która zainwestowała w tym miejscu. To młoda i dynamiczna firma z kapitałem niemieckim, działająca na rynku od 2005 r. Profil jej działalności, to produkcja i dystrybucja tektury litej i falistej. Convert Paper posiada ponad 300 klientów polskich i zagranicznych z branży poligraficznej. W Dąbrowie Górniczej wybuduje zakład produkujący tekturę falistą.

Dąbrowa Górnicza. Ekologiczna produkcja papieru

Inwestor przeszedł już procedurę uzyskania decyzji środowiskowej. – Convert zainwestuje w Dąbrowie Górniczej na terenie KSSE w Tucznawie ponad 150 mln zł i zatrudni co najmniej 60 osób. Inwestor wygrał przetarg na zakup działki o pow. 13,6 ha pod budowę zakładu produkującego tekturę falistą – informuje dr Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Strefa inwestycyjna w Tucznawie to 260 ha przygotowanych dla inwestorów terenów, z czego 128 ha wciąż jest przeznaczonych do sprzedaży i cały czas się rozwija. Miasto wybudowało nową drogę do kolejnych działek, a w górę pnie się fabryka SK Innovation. Na obszarze KSSE w Tucznawie działają ponadto NGK Ceramics Poland, Schade Polska i Outokumpu Distribution Polska.