Częstochowa. Wybrał się po jedzenie, stanie przed sądem

Pijany kierowca wpadł też w Dąbrowie Górniczej. Policjanci podczas patrolu okolic Akwenu Pogoria 4 zauważyli nissana jadącego wężykiem drogą techniczną i rowerową. Zatrzymali kierowcę do kontroli. 40-latek był pijany. Miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Pasażer, 35-letni mężczyzna z kolei był mocno pobudzony, co sugerowało, że może być pod wpływem środków odurzających. Podczas przeszukania znaleźli przy nim amfetaminę. Obu mężczyzn zatrzymano, kierowca stracił też prawo jazdy. 40-latek usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, zagrożony karą do 2 lat więzienia. Drugi z zatrzymanych odpowie za posiadanie narkotyków, za co może trafić do więzienia na 3 lata. Wkrótce obaj staną przed obliczem sądu.