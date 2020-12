Częstochowa. Prawie trzy promile alkoholu w organizmie, a na pace 23 tony płyt wiórowych

Policjanci z częstochowskiej drogówki na alei Wojska Polskiego zatrzymali do kontroli kierowcę iveco. Ich podejrzenia wzbudził dziwny tor jazdy pojazdu, co mogło sugerować, że kierowca jest albo pijany, albo pod wpływem środków odurzających. Gdy kierowca uchylił drzwi, funkcjonariusze byli pewni, że mają do czynienia z pijanym kierowcą. Było od niego czuć mocną woń alkoholu. Badanie alkomatem potwierdziło ich podejrzenia. Mężczyzna w wydychanym powietrzu miała ż 2,9 promila alkoholu. Nieodpowiedzialnym kierowcą okazał się 34-letni mieszkaniec Wielkopolski. Po sprawdzeniu jego danych w policyjnych bazach wyszło, że już wcześniej był karany za kierowanie w stanie nietrzeźwości. Teraz grozi mu wysoka grzywna, zakaz kierowania pojazdami, a nawet kara więzienia.